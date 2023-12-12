12 декабря 2023, 12:09
Собянин рассказал о развитии телемедицины в Москве
Собянин: москвичи получили телемедицинские консультации свыше 1,2 миллиона раз
С начала года москвичам оказали свыше 1,2 миллиона телемедицинских консультаций. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, система дистанционных консультаций начала развиваться в Москве в 2020 году, во время пандемии.
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«Сегодня телемедицинские консультации — стандартная практика для пациентов городских поликлиник. Только с начала 2023 года этой возможностью воспользовались 1,2 миллиона раз», — добавил Собянин.
Сейчас ее возможности позволят жителям столицы получить медицинские консультации по видеосвязи или по телефону. Например, стало доступно дистанционное получение электронных рецептов и решение вопросов с больничными листами.
Во время консультации пройдет запись аудио, которая будет доступна в дальнейшем, а все данные интегрируют с электронной медицинской картой (ЭМК).
В Подмосковье жители с начала года получили свыше 1,7 миллиона телемедицинских консультаций. Попасть на нее можно после первичного очного посещения врача. Записаться можно через портал «Здравоохранение» или по телефону 122.
Здравоохранение
Сергей Собянин
Телемедицина
Москва 2023
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