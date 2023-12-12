Здоровье 12 декабря 2023, 12:09 Собянин рассказал о развитии телемедицины в Москве Собянин: москвичи получили телемедицинские консультации свыше 1,2 миллиона раз Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года москвичам оказали свыше 1,2 миллиона телемедицинских консультаций. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, система дистанционных консультаций начала развиваться в Москве в 2020 году, во время пандемии.

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«Сегодня телемедицинские консультации — стандартная практика для пациентов городских поликлиник. Только с начала 2023 года этой возможностью воспользовались 1,2 миллиона раз», — добавил Собянин.

Сейчас ее возможности позволят жителям столицы получить медицинские консультации по видеосвязи или по телефону. Например, стало доступно дистанционное получение электронных рецептов и решение вопросов с больничными листами.

Во время консультации пройдет запись аудио, которая будет доступна в дальнейшем, а все данные интегрируют с электронной медицинской картой (ЭМК).

В Подмосковье жители с начала года получили свыше 1,7 миллиона телемедицинских консультаций. Попасть на нее можно после первичного очного посещения врача. Записаться можно через портал «Здравоохранение» или по телефону 122.