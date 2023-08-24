24 августа 2023, 10:49
Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в Москве
Мэр Москвы Собянин: городские проекты помогают развитию персонифицированной медицины
В Москве продолжают развивать персонифицированную медицину. Ее реализации способствуют многочисленные городские проекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие», — подчеркнул Собянин.
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К городским программам относятся: проактивное динамическое диспансерное наблюдение, онкопомощь, таргетная терапия и многое другое.
Собянин добавил, что электронная медицинская карта помогает москвичам создать полные цифровые двойники. Врачи могут оперативно отслеживать изменения в состоянии здоровья.
Кроме того, врачи проводят не только очные приемы, но и дистанционные. Специалисты уже провели для москвичей свыше 2,5 миллиона телемедицинских консультаций.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала об упрощении вызова врача на дом после визита скорой.
Здравоохранение
Медицина
Сергей Собянин
Москва 2023
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