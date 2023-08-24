Здоровье 24 августа 2023, 10:49 Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в Москве Мэр Москвы Собянин: городские проекты помогают развитию персонифицированной медицины Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают развивать персонифицированную медицину. Ее реализации способствуют многочисленные городские проекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие», — подчеркнул Собянин.

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К городским программам относятся: проактивное динамическое диспансерное наблюдение, онкопомощь, таргетная терапия и многое другое.

Собянин добавил, что электронная медицинская карта помогает москвичам создать полные цифровые двойники. Врачи могут оперативно отслеживать изменения в состоянии здоровья.

Кроме того, врачи проводят не только очные приемы, но и дистанционные. Специалисты уже провели для москвичей свыше 2,5 миллиона телемедицинских консультаций.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала об упрощении вызова врача на дом после визита скорой.