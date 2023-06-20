Здоровье 20 июня 2023, 11:56 Собянин рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва» Мэр столицы Собянин: около 70 тысяч человек за месяц посетили павильоны «Здоровая Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 70 тысяч человек за месяц прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва», рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, проект становится популярнее с каждым годом. Он добавил, что среди москвичей формируется культура следить за своим здоровьем.

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Открытие павильонов в городских парках позволило проходить диагностику по пути на работу или во время прогулки с детьми. Процедура займет около часа. Павильоны работают без выходных с восьми утра до восьми вечера. Бесплатные обследования без предварительной записи могут пройти все желающие.

Карту локаций и всю информацию о подготовке к визиту можно найти на сайте проекта.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала о комнатах прохлады в центрах московского долголетия.