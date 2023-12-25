Здоровье 25 декабря 2023, 10:47 Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории Собянин: ветеринарная лаборатория Москвы увеличила мощность вдвое после ремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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После проведенного в прошлом году ремонта мощность городской ветеринарной лаборатории Москвы возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Одна из основных задач лаборатории — контроль безопасности продовольственных товаров. Специалисты смогут воспользоваться 218 разнообразными методами анализа, позволяющими тщательно проверять всевозможные продукты питания — от мяса и рыбы до орехов и сухофруктов.

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Лаборатория предоставляет свои услуги перерабатывающим заводам, торговым компаниям, рынкам и ярмаркам. Также любой москвич после охоты сможет заказать анализы для проверки безопасности дичи и мяса диких животных.

Второе ключевое направление деятельности лаборатории — это забота о здоровье домашних питомцев. Своими экспертными советами лаборатория помогала зоопарку Москвы, циркам на Вернадского и Цветном бульваре, Москвариуму.

Кроме того, недавно Горветлаборатория начала проводить анализы проб воды на наличие микроорганизмов и ядов — ртути, свинца, мышьяка, а также проверять почву с площадок для выгула собак на паразитов.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила безопасности для сохранения здоровья домашних животных в Новый год.