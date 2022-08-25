Собянин рассказал о новых стандартах экстренной медпомощи в Москве

В 2023 году в Москве внесут изменения в систему оказания экстренной медицинской помощи. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на сайт мэра.

В городе создадут сеть скоропомощных комплексов в городских стационарах. Они будут размещаться на территории всего города. В нее включат центры при НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ № 15 им. Филатова, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Вересаева и ГКБ № 1 им. Пирогова.

Комплексы будут созданы по принципу стационаров. Они будут располагать приемными отделениями, операционными и всем необходимым оборудованием для обследования.