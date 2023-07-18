Здоровье 18 июля 2023, 12:17 Собянин рассказал о лучевой терапии для пациентов с онокозаболеваниями в Москве Мэр Москвы Собянин назвал лучевую терапию «золотым стандартом» лечения онкозаболеваний РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Восточного административного округа. На ней он рассказал о доступности лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями. Видео с мероприятия опубликовали на личном сайте главы города.

По словам Собянина, в Москве работает семь медицинских учреждений, в которых есть оборудование для проведения «лучевки». Еще два откроют в Коммунарке и на востоке столицы (МКНЦ имени Логинова). Они станут самыми мощными центрами для лечения онкозаболеваний.

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Мэр добавил, что всего в городе работают 13 учреждений, которые помогают пациентам с диагнозом рак.

Также еще три центра работают преимущественно по гастроэнтерологическому направлению. Они оснащены современным оборудованием. Врачи приняли уже более тысячи пациентов.

Кроме того, Собянин напомнил москвичам, что для поддержания здоровья необходимо регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал о первых симптомах рака предстательной железы.