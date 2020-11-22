Собянин отметил помощь волонтеров в борьбе с пандемией

Волонтеры внесли неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Государство, наверное, справилось бы само. Но вопрос же не только в количественных показателях или в организации работы. Важен дух сам, важно, как в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу. Это важнейшая история», — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр заметил, что формальный работник никогда не заменит человека, который пришел на помощь по зову души. Благодаря волонтерам в городе складываются совершенно другие отношения между людьми.

Волонтеры помогают не только в Москве, но и в Подмосковье. В Одинцове они взяли на себя часть обязанностей медиков. Добровольцы отвечают на звонки в кол-центре города, рассказывают жителям о результатах тестов на коронавирус. Также именно волонтеры измеряют температуру на входе посетителям больниц и поликлиник. В обязанности ребят входит и расклеивание памяток для пациентов. После смены в больнице они отправляются на работу в другой кол-центр — принимать запросы на доставку продуктов и лекарств.