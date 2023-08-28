Здоровье 28 августа 2023, 16:27 Собянин объявил об открытии двух новых поликлиник в Москве Мэр Москвы Собянин: в столице открыли 11 новых и реконструированных поликлиник Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Сегодня, 28 августа, в столице открыли 11 поликлиник. Две из них — новые, девять — после реконструкции. Все медицинские учреждения расположены в разных районах города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В числе новых — взрослая поликлиника на улице Твардовского в районе Строгино. Здесь будут обслуживать порядка 50 тысяч жителей», — рассказал он.

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Собянин отметил, что новое медицинское учреждение оснастили современным оборудованием, мебелью и сделали удобную навигацию.

Кроме этого, первых пациентов примет взрослая поликлиника на Игральной улице. После ремонта свои двери также открыли:

филиал поликлиники № 214 на улице Генерала Белова;

филиал поликлиники № 52 в Булатниковском проезде;

филиал поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице;

первое поликлиническое отделение больницы имени Юдина на улице Академика Миллионщикова;

филиал детской поликлиники № 99 на Лосевской улице;

детская поликлиника № 140 на Митинской улице;

детская поликлиника № 105 в Зеленограде;

филиал детской поликлиники № 15 в Рогачевском переулке;

диагностический центр № 3 на Сормовской улице.

Собянин добавил, что первый этап обновления поликлиник практически подошел к концу. Ранее мэр Москвы рассказал о развитии системы здравоохранения в столице.