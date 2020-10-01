Собянин объяснил отсутствие второй волны коронавируса в Москве

«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», — объяснил он свое заявление.

При этом Собянин отметил, что рост новых случаев в Москве действительно есть и не исключил, что в городе могут повториться сценарии Мадрида и Вены, где динамика заболеваемости оказалась выше, чем была весной.

По словам московского градоначальника, в ближайшее время количество выявляемых за сутки новых случаев в столице может составить три тысячи человек

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки», — привела цитату Собянина газета «Известия».

Мэр Москвы заявил, что количество попавших в больницу с коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза по сравнению с данными на прошлой недели. При этом увеличилось количество тяжелых случаев, а также пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Собянин отметил, что коечного фонда в городе достаточно. Каждый день из резерва выводят здания, которые раньше забронировали под коронавирусных пациентов. Обычные поликлиники из планового режима власти выводить не планируют.

За последние сутки в Москве выявили 2424 случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заразились 295 025 человек, из которых выздоровели 249 861 пациент. Количество летальных исходов после перенесенной инфекции составило 5254 случая.

В четверг, 1 октября, Собянин подписал указ, по которому московские компании обязали перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Ранее это была только рекомендация.

Власти объяснили это сложной эпидемической ситуацией, которая сложилась в городе. Под новые требования не попадут медики, а также специалисты оборонных предприятий, Роскосмоса, Росатома и ряда других стратегических отраслей.