Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве смертельно опасной

Некоторые группы москвичей остаются в смертельной опасности из-за распространения коронавируса в городе. Несмотря на улучшение ситуации, она все еще остается сложной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что болезнь начала протекать иначе. Сначала инфекция никак не дает о себе знать, а спустя некоторое время у человека появляются симптомы ОРВИ и начинается резкое ухудшение состояния.

«Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию», — подчеркнул Собянин.

По данным оперативного штаба, Москва занимает первое место в России по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки выявили 6643 новых заражения. В больницы доставили 1700 человек. Подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются 671 пациент. 102 человека с подтвержденным ковидом скончались в Москве за сутки.

Также в столице продолжается вакцинация. Ежедневно на прививки приходят до 110 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие дни количество получивших хотя бы одну дозу вакцины достигнет 3,5 миллиона человек.