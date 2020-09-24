Собянин назвал серьезным рост госпитализации пациентов с СОVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост госпитализации пациентов с новым типом коронавирусной инфекции.

Глава столицы отметил, что в последнее время наблюдается серьезный рост госпитализации пациентов с коронавирусом. Это указывает на то, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется. Такое заявление Сергей Собянин сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей Сергей Собянин.

Первый замруководителя пресс-службы мэра Москвы Борис Булай рассказал РИА «Новости», что Собянин направит в крупнейшие столичные компании рекомендации перевести сотрудников на дистанционную работу. Он уточнил, что эта мера направлена на безопасность граждан — она поможет максимально ограничить людей от контактов. По данным столичного оперштаба, мэр Москвы уже разослал такие письма и призвал организации вернуть часть сотрудников на дистанционку.

За последние сутки в Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом. 15 пациентов скончались, еще 1304 выздоровели. С начала пандемии в столице зафиксировали 280 408 заражений новым вирусом. 241 656 пациентов вылечились, еще 5115 умерли.