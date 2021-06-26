Собянин назвал количество ежедневных госпитализаций с ковидом

В Москве каждый день госпитализируют порядка двух тысяч пациентов с коронавирусом, заявил столичный мэр Сергей Собянин. В городе развернули 20 тысяч коек для лечения больных COVID-19.

«Мы госпитализируем в сутки около двух тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <…>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью», — сказал столичный градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

Число занятых коек для пациентов в столице приближается к 15 тысячам из 20 тысяч, отметил Собянин.

«Сегодня заняты чуть больше 14 [тысяч коек], приближается к 15 тысячам. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам», — сказал мэр города. По его словам, вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч, «а тут 20 тысяч созданы только для ковида».

В условиях пандемии удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного, подчеркнул Собянин. Все они работают с серьезным напряжением. Он отметил, что по сути дела, для борьбы с COVID-19 параллельно создано еще одно здравоохранение.

По словам Собянина, за пятницу на вакцинацию от коронавируса записали около 86 тысяч человек. При этом никаких проблем с записью, вакцинацией и наличием препаратов на наблюдается, отметил сайт телеканала «Звезда».

Москва заново переживает пандемию коронавируса. Она сейчас опять бушует в мегаполисе. SARS-CoV-2 мутировал и ударил с новой силой, заявил сегодня днем мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, победить коронавирус поможет только быстрая масштабная вакцинация. Все остальное — временные меры. По его словам, если люди не будут делать прививки, то единственным выходом останется локдаун.