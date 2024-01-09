09 января 2024, 11:41
Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году
Собянин: ключевые проекты в сфере здравоохранения запустят в Москве в 2024 году
В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них — хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Среди инициатив, закрепившихся в Москве после пробного периода, оказались:
Реклама
- программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов;
- возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек;
- возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов;
- организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Также продолжится работа профилактической диспансерной программы, направленной на заботу о здоровье москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.
Кроме того, с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта. Срок их действия составит три года.
В конце декабря в столице провели оценку качества работы сервисов ИИ в здравоохранении. Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе нейросетей.
Здравоохранение
Сергей Собянин
Москва
Реклама
Реклама