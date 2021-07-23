Собянин назвал число привитых от коронавируса пенсионеров

Около одного миллиона москвичей пожилого возраста прошли вакцинацию от коронавируса. Серьезных последствий или осложнений у них не выявили, а количество летальных исходов значительно сократилось. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он призвал московских пенсионеров, которые еще не прошли процедуру вакцинации, не затягивать, а прийти в свои поликлиники и сделать прививку.

«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Никаких сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность», — заявил мэр Москвы.

Он отметил, что количество людей на прививочных пунктах в столице в июле выросло до 90 тысяч человек. Это в 10 раз больше по сравнению с показателем весны.

«Среди них порядка 30 тысяч человек получают первый компонент и порядка 60 тысяч — второй компонент. С 22 июля во всех городских центрах вакцинации можно сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V», — сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в заболеваемости в городе пошла на спад. В два раза снизилось количество заражений и на четверть количество госпитализаций. Окончательные итоги подведут в воскресенье.

«Для спокойствия и нормальной жизни необходимо добиваться коллективного иммунитета. Сделать это возможно только с помощью массовой вакцинации», — отметил Собянин.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 1136 человек, скончались 107 пациентов. Выздоровели после лечения 7010 жителей Москвы.