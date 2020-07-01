Собянин исключил появление второй волны коронавируса в Москве

Он предложил сравнить, как Москва переживала начало апреля, с тем, что есть сейчас.

«Ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал столичный градоначальник.

Собянин также отметил, что очень ждет появления в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Он отметил, что некоторые разработки уже проходят испытания.

«Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины», — подчеркнул мэр.

За минувшие сутки в Москве выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее число суточного прироста новых инфицированных пациентов с 6 апреля, когда сообщалось о 591 новом заразившемся. В Москве один из наименьших темпов роста распространения коронавируса в целом по стране. Он составляет 0,3%.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва прошла все пики заражения. Количество новых выявленных случаев начало сокращаться, количество госпитализаций уменьшилось. Это позволило властям снять введенные в столице ограничения.

Поэтапное снятие запретов в Москве началось 9 июня, когда отменили режим самоизоляции и пропусков. Через неделю в городе открылись летние веранды кафе и ресторанов, а 23-го числа начали работать фитнес-клубы, а уличные площадки стали свободными для отдыха.

При этом власти Москвы настаивают на соблюдении масочного режима и ношении перчаток в транспорте и общественных местах.