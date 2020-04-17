Собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда, отправили в обсерватор
В Иркутской области в обсерватор отправили собаку, вернувшуюся с хозяином из Банкока. Пес вместе с россиянином должны находиться на карантине 14 дней, гулять с животным нельзя. Об этом написал «Интерфакс».
Шпиц прибыл с хозяином в международный аэропорт Иркутска 15 апреля. Россельхознадзор отправил их на 14 дней в обсерватор в городе Шелехов. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
При нарушении карантина хозяину грозит штраф до четырех тысяч рублей.
Это первый случай в Прибайкалье, когда в обсерватор поместили домашнее животное.