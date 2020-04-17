Собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда, отправили в обсерватор

Шпиц прибыл с хозяином в международный аэропорт Иркутска 15 апреля. Россельхознадзор отправил их на 14 дней в обсерватор в городе Шелехов. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

При нарушении карантина хозяину грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Это первый случай в Прибайкалье, когда в обсерватор поместили домашнее животное.