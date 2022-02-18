Названы особенности антител у пациентов со штаммом «омикрон»

От заражения штаммом «омикрон» может спасти только высокий титр антител. Он должен быть выше 1000 единиц связывающих антител (binding antibody units, BAU) на миллилитр, заявил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По словам специалиста, значения ниже этого показателя навряд ли защитят от заражения, но смогут предохранить от тяжелого течения ковида, написало URA.RU.

«Организм в ответ [на заражение „омикроном"] очень быстро выработает нужные 1000 BAU на миллилитр. Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно», — подчеркнул Скулачев.

По его мнению, это может и тысяча, и две, и три тысячи единиц связывающих антител.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян, которые переболели ковидом, заметили у себя ряд симптомов после выздоровления. Чаще всего люди жаловались на длительное нарушение обоняния и способности чувствовать вкус.

По мнению ученых из Университета Сент-Луиса, перенесшие ковид на 40% больше остальных подвержены риску развития депрессии.