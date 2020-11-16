«Не узнаю себя в зеркале»: американец похудел вдвое со 317 килограммов

Житель американского города Патаскала сел на диету, когда его вес достиг 317 килограммов. Всего за год и три месяца ему удалось сбросить 165 килограммов с помощью собственной методики.

Захари Манси всю жизнь страдал от лишнего веса, но после окончания школы килограммы начали стремительно прибавляться. Молодой человек ел фастфуд на завтрак, обед и ужин, пишет издание Daily Mail. Всего за день 23-летний парень употреблял до восьми тысяч калорий. За два года молодой человек набрал 127 килограммов и стал весить 317. В итоге он практически не мог ходить самостоятельно и передвигался на инвалидном кресле.

Во время приема в 2019 году врач предупредил Манси, что избыточный вес может его убить. Американец испугался и начал менять привычный образ жизни. Парень сел на жесткую диету и начал заниматься спортом. Он сам создал диетические версии своих любимых блюд и совсем отказался от газировки.

«Моя диета ограничивает только количество калорий. Я потребляю две тысячи калорий в день и по меньшей мере 140 граммов белка», — рассказал Манси.

Ему удалось избавиться до 165 килограммов лишнего веса за год и три месяца. Теперь американец может сам ходить и не страдает от одышки.

«Моя жизнь изменилась во всем. Мои друзья и семья в шоке, некоторые даже не узнают меня. Они все гордятся мной. Я и сам себя не узнаю в зеркале, но в то же время я учусь любить себя. Я получил обратно свою жизнь», — поделился молодой человек.

По словам Манси, он планирует похудеть до 95 килограммов. Сейчас его ждет операция по удалению лишней кожи.