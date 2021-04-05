Снова меньше 9 тысяч ковидных больных зафиксировали в России за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 8646 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель по приросту инфицированных вторые сутки держится ниже девяти тысяч, сообщил оперштаб.

В воскресенье выздоровело 7052 человека. Умерло 343 заболевших.

Больше всего положительных тестов на коронавирус было в Москве — инфекцию обнаружили у 1876 жителей столицы. На втором месте — Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 707 человек. На третьей строчке — Московская область, где заразились 593 человека.

Ни одного заражения за сутки не выявили в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьшие показатели при этом зафиксировали в ЕАО и Магаданской области — по два новых случая.

Накануне в оперативном штабе сообщали о 8817 новых случаях заражения в России.

Общее число всех случаев коронавируса, выявленных в России за период пандемии, достигло 4 589 540. Из них 4 211 133 человека выздоровело, при этом 100 717 пациентов скончалось.

Телеведущий и врач Александр Мясников ранее перечислил основные показания к вакцинации от коронавируса.