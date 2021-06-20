Снова более 17 тысяч ковидных зараженных выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили еще 17 611 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

Общее количество всех случаев заражения, зафиксированных в России за время пандемии, достигло 5 316 826. Выздоровели 4 869 972 пациента, 129 361 скончался.

За прошедшие сутки выздоровели 8629 россиян. При этом 450 инфицированных умерли.

В Москве зарегистрировали еще 8305 новых случаев заражения. Накануне в столице сообщали о 9120 заразившихся, что стало абсолютным рекордом по суточному приросту.

Московская область на втором месте. В Подмосковье выявили еще 1638 заболевших.

В Санкт-Петербурге впервые c 20 февраля выявили более тысячи заразившихся. За последние сутки коронавирус подтвердился у 1019 человек.

Обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников ряда сфер, которые входят в группу риска, ранее ввели в Москве, Подмосковье, Туле, а также в Кемеровской, Сахалинской, Ленинградской и Тверской областях.

В Минтруде ранее напомнили, что Трудовой кодекс не предусматривает возможность увольнения сотрудника за отказ от прохождения вакцинации. Но отстранить такого работника можно, сообщал «Царьград».