Снова более 13 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

Накануне в России выявили менее 12 тысяч случаев ковида впервые с начала октября. По данным на 18 февраля, со вчерашнего дня пошел небольшой прирост заболеваемости — за 24 часа зафиксировали 13 447 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

С марта прошлого года число выявленных случаев COVID-19 в нашей стране достигло 4 125 598. За сутки умерли 480 человек. Болезнь уже унесла 81 926 жизней. Выздоровели от ковида 18 730 человек. Всего 3 661 312.

Список лидеров по числу выявленных случаев заражения за сутки остался без изменений: на первом месте Москва (+1950), на втором — Санкт-Петербург (+1094), на третьем — Московская область (+577).

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться после вспышки 2019-nCoV в сентябре прошлого года. Во всех регионах нашей страны началась масштабная вакцинация. Сейчас сделать бесплатную прививку от коронавируса может любой желающий.

Ранее в Минздраве отметили, что за границей больше не боятся российской вакцины «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. После публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet об эффективности препарата иностранные медики стали проявлять к нему большой интерес.