«Снизится работоспособность». Диетолог Круглова посоветовала не спешить во время бизнес-ланча | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber «Снизится работоспособность». Диетолог Круглова посоветовала не спешить во время бизнес-ланча Диетолог Круглова посоветовала отводить на бизнес-ланч 20-30 минут

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова заявила, что слишком быстрый бизнес-ланч может привести к снижению работоспособности. Об этом она сообщила в разговоре с радиостанцией Sputnik.

Специалист посоветовала отводить на бизнес-ланч не менее 20-30 минут, чтобы можно было поесть без спешки.

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«Если произойдет переедание, то это несколько снизит работоспособность во второй половине дня. Чтобы этого не произошло, надо следить за временем, которое вы уделяете бизнес-ланчу», — добавила Круглова.

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Диетолог также порекомендовала включить в бизнес-ланч овощи, углеводы и белок. По ее словам, таким образом можно не переесть, выдержав сбалансированное питание и получив необходимые витамины и микроэлементы.

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