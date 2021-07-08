Врач объяснил, как снизить высокое давление в жару

Во время жаркой погоды нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых может скакать давление. Снизить показатели помогут специальные препараты или охлаждение, рассказала «360» врач-кардиолог ЦКБ Управления делами Президента Дарья Волкова.

«Людям с сердечными заболеваниями нужно не прекращать прием препаратов, которые у них, как правило, подобраны. <…> Если они не пропускают прием препаратов, но у них повышается давление, то сещуствуют препараты для скорой помощи. Если под рукой нет препарата, то желательно охладиться», — отметила Волкова.

Она добавила, что во время перегрева и повышения давления нужно уйти в прохладное и хорошо проветриваемое помещение. Можно даже немного обдать грудь и ноги холодной водой.

«Есть еще специальные дыхательные упражнения, когда мы фиксируемся на своем дыхании и делаем глубокий вдох носом, а затем медленный выдох через рот. Это помогает расслабить сосуды и чуть-чуть снизить давление», — пояснила кардиолог.

При перегреве повышается риск получить тепловой удар. Причем в момент теплового удара давление не повышается, а падает. У человека может начаться тахикардия, головокружение и рвота. Если такие симптомы наблюдаются, то нужно уйти в прохладу и выпить как можно больше воды.

«Если хочется позагорать, то это должно быть дополуденное солнце. На период пика активности, где-то с 12:00 до 16:00, людям нужно уходить в тень. В этот период загорать опасно», — предупредила Волкова.

По словам врача, во время жары нужно соблюдать правила общей профилактики, которые стандартны для всех людей.

«Нужно стараться избегать душных помещений, употреблять достаточное количество жидкости, то есть не допускать обезвоживания. В жару нужно употреблять не менее двух литров чистой воды в сутки. Не стоит находиться на улице под прямыми солнечными лучами», — перечислила она.

Днем лучше всего пережидать жару дома, а на улице выбирать места в тени и не забывать про головной убор.