Ученые назвали способ снизить риск диабета

Ученые рассказали, что легкие физические упражнения позволяют снизить риск диабета второго типа. Об этом сообщило ИА Nation News.

По их данным, главным фактором риска является именно недостаток физической активности.

Чтобы защитить себя от заболевания, нужно почаще вставать со стула. Также полезно ходить и делать разминку.

Они провели эксперимент на добровольцах. Часть людей разминалась каждые полчаса, а другая часть не делала этого. В результате у первых значительно улучшились показатели организма.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Савченко рассказала, как снизить давление без использования лекарств.

По словам медика, при высоком давлении стоит открыть окно для проветривания комнаты, снять тесную одежду и лечь так, чтобы голова была немного приподнята. При этом она подчеркнула, что эти способы не заменяют посещение врача и лекарственную терапию.

«Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами», — пояснила Савченко.