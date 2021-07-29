Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается за полгода

Исследования показали, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается за шесть месяцев с 96% до 84%. Об этом сообщило издание Stat, которое специализируется на вопросах здравоохранения.

По данным исследования, в первые шесть месяцев эффективность вакцины Pfizer составила в среднем 91%. При этом каждые два месяца этот показатель снижался. По мнению медиков, такие данные могут говорить о важности третьей дозы вакцины, которая поддержит защиту организма на высоком уровне.

В исследовании участвовали более 44 тысяч добровольцев. По мнению специалистов, если показатели снижения защиты после Pfizer сохранятся, то уже через 18 месяцев эффективность Рfizеr станет меньше 50%.

Ранее стало известно, что российский Минздрав одобрил испытания комбинации двух вакцин — «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Договоренности об этом между разработчиками препаратов велись уже давно, но только сейчас было получено официальное разрешение. Специалисты считают это не только важным исследованием в борьбе с коронавирусом, но и значительным шагом для взаимного признания вакцин во всем мире.