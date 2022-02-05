Ученые заявили, что при «омикроне» риск госпитализации снижается на 75%

У заразившихся «омикроном» шанс попасть в больницу на 75% ниже, чем у тех, кто заразился «дельтой» или другими штаммами коронавируса. Об этом заявили врачи из Института здравоохранения имени Рикарду Жорже в Португалии.

Такой вывод специалисты сделали, проанализировав данные пациентов, которых госпитализировали после заражения «омикроном». Оказалось, что в больницу попадали только 25% из 100 заболевших. Остальные могли лечиться дома, сообщила местная телерадиокомпания RTP.

Помимо этого, португальские медики обратили внимание на то, что пациенты с «омикроном», которых все же пришлось госпитализировать, выздоравливают быстрее, чем люди с ковидом, вызванным другими штаммами. По данным врачей, риск смертности при «омикроне» тоже гораздо ниже.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа. По ее оценке, большинство пациентов, которые сейчас заболевают ковидом, заразились именно «омикроном», потому что этот штамм распространяется очень быстро, написал RT.