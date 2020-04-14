СМИ: застрявших в США россиян доставят из Нью-Йорка
Россиян, застрявших в США, доставят на родину из Нью-Йорка. Все они проживают в Северо-западном федеральном округе. Если прибывшим негде будет изолироваться, их разместят в коронавирусном обсерваторе в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщило РИА ФАН.
Россиянам передадут постановление Роспотребнадзора о необходимости строгой самоизоляции. После этого их развезут на машинах по домам. Остаться там они смогут, если есть отдельная комната для изоляции, так как две недели им нельзя будет контактировать с людьми.