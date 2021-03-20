СМИ: второй случай смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca случился в Дании

Двух датчан госпитализировали с симптоматикой тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после использования вакцины AstraZeneca. Один из них умер, у него были тяжелые симптомы после сделанной прививки.

Ученые на данный момент проверяют взаимосвязи симптомов с использованием вакцины. Это второй случай в Дании, когда летальный исход был зафиксировали после вакцинации препаратом AstraZenеса, рассказало в субботу издание Ekstra Bladet.

В Дании использование этой вакцины приостановили 11 марта, после смерти 60-летней женщины, которой она была введена.

На пошлой неделе Дания, Норвегия и ряд других стран временно приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

Компания AstraZeneca на прошлой неделе опубликовала отчет, где говорилось о безопасности вакцины. Разработчики подчеркнули, что их выводы базируются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов вакцинированных в ЕС и Англии. ВОЗ призвала продолжать применение вакцины.

Тем временем прививки от коронавируса впервые начнут ставить в торгово-развлекательных центрах Челябинска, сообщили в пресс-службе Минздрава региона, напомнили в Urа.ru.