СМИ: власти Словакии одобрили использование вакцины «Спутник V»

Власти Словакии одобрили использование российского препарата от коронавируса «Спутник V». Прививаться нашей вакциной в этой стране начнут не позднее 7 июня написал ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В настоящее время Минздрав готовит соответствующее распоряжение, сообщил сайт RT.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что СМИ «все с ног на голову поставили», информируя о якобы обязательной вакцинации в регионе. По его словам, власти выступают за то, чтобы прививочный процесс стал массовым. Но силой никто никого вакцинироваться не заставляет.