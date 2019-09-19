  • СМИ: супруги и приемные родители смогут стать донорами для своих близких

    19 сентября 2019, 10:04

    Александра Ломейко

    Донорами для пациента в России смогут стать некровные родственники, а именно супруги или приемные родители. В числе рисков — дача согласия на донорство под давлением или за деньги.
    СМИ: супруги и приемные родители смогут стать донорами для своих близких

    Изменения предлагают внести в закон о трансплантации органов и тканей человека, сообщил сайт RT. Он действует с 1992 года. Инициатива принадлежит президенту общественной организации «Коллективная защита» Марату Аманлиеву.

    Сейчас добровольное согласие на изъятие трансплантата берут у тех, кто является генетическим родственником нуждающемуся в пересадке пациенту. При полной медицинской совместимости спасти друг другу жизнь не смогут даже муж и жена.

    Общественники хотят изменить существующие правила изъятия органов и тканей у живых доноров, оставив в качестве исключения костный мозг. В экстренных случаях, считают в «Коллективной защите», возможность помогать нужно предоставить не только кровным родственникам, но и всем членам семьи, в том числе супругам и приемным родителям.

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    «Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

    При изменении правил прижизненного донорства многие пациенты получат дополнительный шанс на своевременное оказание помощи. Однако специалисты не исключают и вероятность злоупотребления нормой, причем и в коммерческих целях.

    Чтобы такого не произошло, необходимо подкрепить норму всеми необходимыми подзаконными актами. Они должны регламентировать, как подтверждается добровольность, каким образом процесс фиксируется, как проводится процедура изъятия и так далее.

    «В случае принятия поправок государству необходимо выработать механизм исключения торговли органами», — заключил хирург-трансплантолог, заместитель директора Института хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао.

    Текст инициативы уже направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.