СМИ: супруги и приемные родители смогут стать донорами для своих близких

Донорами для пациента в России смогут стать некровные родственники, а именно супруги или приемные родители. В числе рисков — дача согласия на донорство под давлением или за деньги.

Изменения предлагают внести в закон о трансплантации органов и тканей человека, сообщил сайт RT. Он действует с 1992 года. Инициатива принадлежит президенту общественной организации «Коллективная защита» Марату Аманлиеву.

Сейчас добровольное согласие на изъятие трансплантата берут у тех, кто является генетическим родственником нуждающемуся в пересадке пациенту. При полной медицинской совместимости спасти друг другу жизнь не смогут даже муж и жена.

Общественники хотят изменить существующие правила изъятия органов и тканей у живых доноров, оставив в качестве исключения костный мозг. В экстренных случаях, считают в «Коллективной защите», возможность помогать нужно предоставить не только кровным родственникам, но и всем членам семьи, в том числе супругам и приемным родителям.

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«Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

При изменении правил прижизненного донорства многие пациенты получат дополнительный шанс на своевременное оказание помощи. Однако специалисты не исключают и вероятность злоупотребления нормой, причем и в коммерческих целях.

Чтобы такого не произошло, необходимо подкрепить норму всеми необходимыми подзаконными актами. Они должны регламентировать, как подтверждается добровольность, каким образом процесс фиксируется, как проводится процедура изъятия и так далее.

«В случае принятия поправок государству необходимо выработать механизм исключения торговли органами», — заключил хирург-трансплантолог, заместитель директора Института хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао.

Текст инициативы уже направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.