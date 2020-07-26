СМИ сообщили о невыплатах работникам туберкулезного санатория Москвы. Депздрав назвал материал некорректным

В ведомстве отметили что информация в материале о том, что сотрудники не получали деньги с середины апреля — некорректна.

В Департаменте рассказали, что всего в санатории работали 253 человека. Кроме 14 сотрудников остальные находились на работе, в оплачиваемом отпуске или на больничном с сохранением зарплаты.

Каждому из них на период временной остановки работы учреждения предложили перейти в другие больницы, перепрофилированные для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но многие отказались от перевода.

Начиная с 27 июля санатори возвращается к своему обычному режиму работы. Сейчас администрация связывается с сотрудниками для уточнения времени работы.

Авторы материала неверно сообщили о том, что пациентов учреждения на время изоляции оставили без лечения. В Департаменте пояснили, что всех выписали домой, где они могли продолжить терапию. Врачи — фтизиатры выезжали к ним на дом, брали анализы и выдавали лекарства. Ни одного пациента с открытой формой туберкулеза в санатории не было.

В материале «Новых Известий» говорится о том, что работу туберкулезного санатория приостановили с 13 апреля. При этом, по словам одного из работников, им прекратили перечислять зарплату, а больных отправили по домам. При этом пациенты должны проходить профилактику, чтобы у них не было рецидива болезни.