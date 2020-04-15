СМИ сообщили о коронавирусе у 25 пациентов в московском психоневрологическом интернате. Там эту новость опровергли

У 25 пациентов психоневрологического интерната №13 в Москве заподозрили коронавирусную инфекцию, написали СМИ. У всех якобы были признаки ОРВИ. «360» связался с сотрудником интерната, который опроверг эти сообщения.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на источник, в больницы доставили 19 человек. Самая высокая температура у пациентов 39,2.

В беседе с «360» заместитель директора по социальным вопросам Ирина Фирсова эту информацию опровергла.

«Нет, у нас такого нет. Это неправда», — рассказала Фирсова.

Она отметила, что в интернате и в районе Ступино эпидемиологическая обстановка хорошая.

Ранее в доме престарелых в Вязьме коронавирус подтвердился у 51 подопечного. Дом-интернат находится на карантине с 9 апреля. Всех зараженных изолировали, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Пока заболевание протекает без каких-либо симптомов.

В России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. за последние сутки 3388 новых инфицирований. 198 человек погибли, по данным сайта стопкоронавирус.рф.