Вместо воды по ошибке выпил средство для очистки труб «Крот» российский математик Олег Ишаев-Мусатов. Сейчас он находится в Институте имени Склифософского в тяжелом состоянии.

«Крот» победил Бари Алибасова Подробнее

Как сообщил об этом газете «Известия» сын ученого, вероятно, в силу возраста он не понимал, что делает.

Сейчас пострадавшим математиком занимаются врачи. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Из-за отравления «Кротом» в этот же институт скорой помощи 4 июня попал продюсер Бари Алибасов. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Адвокат Алибасова в начале августа подал в суд на производителя средства, так как, по его мнению, упаковка не соответствовала требованиям безопасности для едкой бытовой химии.

Осенью Пресненский районный суд столицы отказал Алибасову в возмещении ущерба и от производителя «Крота», и от гипермаркета «Ашан», где было куплено средство.