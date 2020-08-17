СМИ рассказали, кому в первую очередь потребуется вакцинирование от коронавируса

Уточняется, что на прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил о регистрации первой в стране и во всем мире вакцины от коронавируса.

Уже осенью этого года она должна поступить в массовое производство и начать экспортироваться за границу. Препарат назвали в честь первого искусственного спутника Земли «Спутник V».

Доктор Александр Мясников заверил, что вакцина безопасна, поскольку она прошла все ключевые этапы и готова к массовому производству.

По данным издания, одной из первоочередных задач после подтверждения эффективности препарата станет определение группы максимального риска. В нее могут войти люди определенных профессий.

В частности, речь идет о медперсонале и врачах, а также работниках, которые тесно контактируют с большим числом людей. Имеются в виду сотрудники аэропортов.

Также это касается людей с проблемным здоровьем и пациентов с врожденными особенностями функционирования сердечно-сосудистой и иммунной систем.