facebook_pixel
    17 августа 2020, 11:28

    СМИ рассказали, кому в первую очередь потребуется вакцинирование от коронавируса

    Артур Блянихов

    «Экспресс газета» выяснила, насколько отечественная вакцина от коронавируса безопасна, и кому в первую очередь необходимо прививаться от инфекции.

    Уточняется, что на прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил о регистрации первой в стране и во всем мире вакцины от коронавируса.

    Уже осенью этого года она должна поступить в массовое производство и начать экспортироваться за границу. Препарат назвали в честь первого искусственного спутника Земли «Спутник V».

    Доктор Александр Мясников заверил, что вакцина безопасна, поскольку она прошла все ключевые этапы и готова к массовому производству.

    По данным издания, одной из первоочередных задач после подтверждения эффективности препарата станет определение группы максимального риска. В нее могут войти люди определенных профессий.

    В частности, речь идет о медперсонале и врачах, а также работниках, которые тесно контактируют с большим числом людей. Имеются в виду сотрудники аэропортов.

    Также это касается людей с проблемным здоровьем и пациентов с врожденными особенностями функционирования сердечно-сосудистой и иммунной систем.

    Новости SMI.FM