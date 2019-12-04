СМИ: PepsiCo и Coca-Cola снизят содержание сахара в своих напитках

Производители и импортеры безалкогольных напитков и минералки снизят содержание сахара в своей продукции в среднем на 10%. У них появятся товары в упаковке объемом меньше 500 миллилитров, а информация о составе будет в понятной для потребителя форме.

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) готовится подписать 4 декабря Кодекс добровольных обязательств, который содержит описание всех предпринимаемых ими мер. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Новые обязательства по производству и продвижению продукции планируют взять на себя, кроме СПБН, PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК «Черноголовка», производитель «Ессентуков» «Холдинг аква» и другие.

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Кодекс, пояснил президент СПБН Максим Новиков, предполагает стимулирование рационального потребления сладких газированных напитков. Содержание сахара в них до конца 2024 года снизится в среднем на 10%. Производители добровольно ограничат и продвижение такой продукции, исключив ее рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях. Таким образом доступность газировки снизят для детей.

Добавленного сахара в напитках уже стало меньше. Например, у PepsiCo его заменяют на натуральные некалорийные подсластители, в том числе стевию. Растет и ассортимент напитков без калорий. Напитков без сахара и с меньшим его содержанием стало меньше и у Coca-Cola.

В целом, отмечают производители, спрос на сладкие напитки падает. С октября 2018 по сентябрь 2019 года продажи газировки снизились на 4,9%. Напитки без сахара или с его пониженным содержанием покупать стали, наоборот, чаще — на 21,6%.