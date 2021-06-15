СМИ назвали причины, из-за которых выпадают волосы

«Ридус» перечислил пять причин, из-за которых волосы истончаются и выпадают чаще, чем обычно.

Первая причина — это недостаток белка в рационе. Важно рассчитать необходимое количество протеина и стараться придерживаться этой нормы. Вторая причина — гормональный дисбаланс, возникающий в основном у женщин.

Третья причина — сильный стресс. Выпадение волос из-за него называют телогенным оттоком. Четвертая причина — недостаток полезных веществ или заболевания. Пятая причина — термическое повреждение, к которому может привести частое использование выпрямителей, плоек и горячего фена.