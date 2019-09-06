СМИ: мыть голову в салонах красоты оказалось смертельно опасным

Ученые подтвердили связь инфаркта с избыточным весом Подробнее

Элизабет Смит пришла в один из американских салонов красоты, чтобы обновить прическу. Специалист, как и полагается перед стрижкой, посадил ее в кресло с раковиной для мытья головы. Процедура длилась около 10 минут и сначала женщине казалось, что все нормально. Через неделю она почувствовала слабость в левой руке и ноге. Еще через неделю Смит перенесла сильный инсульт.

Врач и директор Patient.info Сара Джарвис объяснила, как мытье волос может вызвать инсульт, и отметила, что, идя к мастеру, люди должны осознавать опасность «синдрома салона красоты».

По ее словам, подобный синдром был впервые описан в начале 1990-х годов. Тогда женщины стали обращаться за помощью к медикам.

«Теория заключается в том, что одна из главных артерий, снабжающих мозг кровью, может быть повреждена во время процедуры. Если слизистая оболочка порвана, могут образоваться сгустки крови. Это приводит к закупориванию артерии и разрыву сгустка», — пояснила Джарвис.

Она добавила, что такое происходит нечасто, но все же случается. Именно поэтому нужно знать о возможных последствиях.

«Отклонение назад над раковиной может быть спусковым крючком, но не основной причиной. Это, конечно, не является распространенным явлением, но об этом следует знать», — сказала медик.