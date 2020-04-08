СМИ: медицинские маски остались в продаже только в 13% московских аптек

Согласно данным электронного справочника «Аптеки 2ГИС», только в 13% столичных аптек маски есть в наличии. С перчатками и антисептиками чуть попроще — они продаются в 28% аптечных точек.

В исследовании участвовали более пяти тысяч аптек, из них случайным образом было опрошено 50 продавцов-фармацевтов.

Как признались РИА «Новости» представители сети Eapteka, существует проблема с поставщиками, которые предлагают слишком завышенные цены на маски. Из-за этого приходится отказываться от сотрудничества.

В некоторых аптеках, чтобы проконтролировать спрос, решено выдавать перчатки и санитайзеры не более пяти штук на человека. Такая система работает в «Аптеках столицы». В сети «Ригла» ограничена и выдача медицинских масок в одни руки.

Ранее подмосковные компании заявили об увеличении темпов. Предприятия производят 80 тонн различных дезинфицирующих средств и 100 тысяч медицинских масок.