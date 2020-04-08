    08 апреля 2020, 09:30

    СМИ: медицинские маски остались в продаже только в 13% московских аптек

    Эля Данилюк

    Защитные маски и антисептики на вес золота. В Москве их можно найти в каждой десятой аптеке, и то — если повезет. Это подтвердило исследование, проведенное корреспондентом РИА «Новости».

    Согласно данным электронного справочника «Аптеки 2ГИС», только в 13% столичных аптек маски есть в наличии. С перчатками и антисептиками чуть попроще — они продаются в 28% аптечных точек.

    В исследовании участвовали более пяти тысяч аптек, из них случайным образом было опрошено 50 продавцов-фармацевтов.

    Как признались РИА «Новости» представители сети Eapteka, существует проблема с поставщиками, которые предлагают слишком завышенные цены на маски. Из-за этого приходится отказываться от сотрудничества.

    В некоторых аптеках, чтобы проконтролировать спрос, решено выдавать перчатки и санитайзеры не более пяти штук на человека. Такая система работает в «Аптеках столицы». В сети «Ригла» ограничена и выдача медицинских масок в одни руки.

    Ранее подмосковные компании заявили об увеличении темпов. Предприятия производят 80 тонн различных дезинфицирующих средств и 100 тысяч медицинских масок.