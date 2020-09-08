СМИ: лекарство из бычьих легких в пять раз снизило смертность от коронавируса

Российским врачам удалось в пять раз снизить смертность пациентов с коронавирусом благодаря препарату сурфактант-БЛ. Изначально его создавали для лечения тяжелых заболеваний легких.

Пациентам с COVID-19 давали сурфактант-БЛ с помощью ингаляций. Уже после первой процедуры они отмечали улучшение состояния. Ингаляции делали дважды в сутки по 30 минут в течение 2-5 дней, сообщает газета «Известия».

БЛ расшифровывается как «бычье легкое». Сурфактант — это вещество, которое покрывает легочные альвеолы изнутри. Сейчас пациенты получают препарат в рамках исследования его эффективности. В будущем его включат в рекомендации Минздрава по лечению людей с коронавирусной инфекцией. Особенно сурфактант-БЛ эффективен при тяжелых формах COVID-19. Его уже применяли при лечении заболеваний легких, например, свиного гриппа.

По статистике, 80% тяжелых больных с коронавирусом умирают. После применения препарата сурфактант-БЛ этот показатель снизился до 14,3%. Такие данные подтверждают медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Ранее стало известно, что детскую версию вакцины от коронавируса сделают облегченной. Она будет вызывать меньше побочных эффектов.