СМИ: Дарья Мороз заболела COVID-19
Дарья Мороз, актриса, получила результаты теста на наличие коронавирусной инфекции. Они оказалась положительными. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Бывшая супруга Константина Богомолова сдала тест на COVID-19, 22 мая пришел результат. Из заголовка этой новости вы уже поняли, что он оказался положительным», — цитирует Mash РИА ФАН.
Актриса данную информацию пока никак не комментирует.
36-летняя Мороз известна по ролям в «Содержанках», «Холостяках» и «Доме с лилиями».