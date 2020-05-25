    25 мая 2020, 14:40

    СМИ: Дарья Мороз заболела COVID-19

    Анастасия Кременчугская

    Дарья Мороз, актриса, получила результаты теста на наличие коронавирусной инфекции. Они оказалась положительными. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

    «Бывшая супруга Константина Богомолова сдала тест на COVID-19, 22 мая пришел результат. Из заголовка этой новости вы уже поняли, что он оказался положительным», — цитирует Mash РИА ФАН.

    Актриса данную информацию пока никак не комментирует.

    36-летняя Мороз известна по ролям в «Содержанках», «Холостяках» и «Доме с лилиями».