СМИ: Дарья Мороз заболела COVID-19

«Бывшая супруга Константина Богомолова сдала тест на COVID-19, 22 мая пришел результат. Из заголовка этой новости вы уже поняли, что он оказался положительным», — цитирует Mash РИА ФАН.

Актриса данную информацию пока никак не комментирует.

36-летняя Мороз известна по ролям в «Содержанках», «Холостяках» и «Доме с лилиями».