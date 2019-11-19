СМИ: больницы вдвое увеличили закупки лекарств от онкологии

При этом значительно выросла и средняя стоимость одной упаковки таких препаратов — с 4,3 тысячи до 6,8 тысячи рублей.

Бывший глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Владимир Гришин предположил, что больницы стали закупать более дорогостоящие и качественные лекарства.

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Эксперт отметил, что хотя большинство онкологических препаратов производится за рубежом, но скачков курса валюты за последние несколько лет не происходило.

Член правления Российского общества клинической онкологии Алексей Трякин связал рост закупок с финансированием федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», стартовавшего в 2019 году.

При этом заметно увеличились лишь закупки лекарств по линии ФОМС — на терапию пациентов в стационарах. Тем, кто хочет лечиться амбулаторно, месячный курс обойдется в среднем в 60 тысяч рублей, рассказал эксперт.

Чтобы пациенты могли получать бесплатные лекарства, врачи записывают их в дневной стационар. В итоге больной вынужден каждый день приходить туда за бесплатными таблетками, добавил Трякин.