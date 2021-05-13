СМИ: 39 жителей Японии скончались после вакцинации Pfizer и BioNTech

Не менее 39 жителей Японии скончались после того, как прошли процедуру вакцинации от коронавируса препаратом американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По информации журналистов умерли пациенты в возрасте от 20 до 90 лет. Как считают эксперты ведомства, случившееся не является доказательством плохого качества вакцины. Отмечается, что после прививок этим препаратом у 107 человек появилась сильная аллергическая реакция. Врачи сняли ее с помощью медикаментов. После получения второй вакцины у 30% пациентов поднималась температура, написала «Газета.ru».

Сейчас в Японии используют только вакцину Pfizer. Согласно исследованиям, она эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавируса.