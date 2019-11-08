СМИ: 19 детей из уральского лагеря заразились ротавирусом

Дети, отдыхавшие в лагере «Лесная жемчужина» в Свердловской области, могут оказаться в больнице. У 19 из них выявили симптомы ротавирусной инфекции. Врачи готовы госпитализировать школьников.

Источник рассказал сайту Ura.ru, что накануне семеро ребят жаловались на тошноту. У еще двоих поднялась температура, несколько испытывали слабость и головокружение. Их поместили в изолятор на территории лагеря, однако в Минобразования и Минздрав его администрация сообщать не стала.

В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что утром пятницы на место происшествия отправился глава ведомства Андрей Цветков. С ним поехали специалисты Минздрава и врачи медицины катастроф.

В лагере сейчас работает межведомственная комиссия, подтвердили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. В нее вошли специалисты разных профилей из Минздрава, Министерства молодежной политики и регионального Роспотребнадзора.

«Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей», — подчеркнули в департаменте. Среди пострадавших, по имеющимся данным, ребята 11-17 лет.

Смену «Золотого сечения» в «Лесной сказке» завершат досрочно, уточнили в региональном Минобразования. Она началась 25 октября и должна была продлиться до 14 ноября.