СМИ: 19 детей из уральского лагеря заразились ротавирусом
Источник рассказал сайту Ura.ru, что накануне семеро ребят жаловались на тошноту. У еще двоих поднялась температура, несколько испытывали слабость и головокружение. Их поместили в изолятор на территории лагеря, однако в Минобразования и Минздрав его администрация сообщать не стала.
В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что утром пятницы на место происшествия отправился глава ведомства Андрей Цветков. С ним поехали специалисты Минздрава и врачи медицины катастроф.
В лагере сейчас работает межведомственная комиссия, подтвердили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. В нее вошли специалисты разных профилей из Минздрава, Министерства молодежной политики и регионального Роспотребнадзора.
«Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей», — подчеркнули в департаменте. Среди пострадавших, по имеющимся данным, ребята 11-17 лет.
Смену «Золотого сечения» в «Лесной сказке» завершат досрочно, уточнили в региональном Минобразования. Она началась 25 октября и должна была продлиться до 14 ноября.