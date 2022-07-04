Сметану и кефир от ожогов посоветовали не использовать при ожогах

Летом многие люди сталкиваются с проблемой ожогов. Чтобы избавиться от них, некоторые прибегают с «народным методам». Однако такие способы могут лишь ухудшить ситуацию. Таким мнением поделилась врач-косметолог, руководитель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева. Об этом сообщило РИА ФАН.

Медик пояснила, что солнечный ожог является по сути обычным ожогом кожи. По этой причине народные средства малоэффективны при лечении подобного состояния. Сметана способна лишь усугубить ситуацию. При этом кефир лишь спровоцирует развитие инфекции.

«Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно?! Следовать таким народным советам просто небезопасно. У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в ее состав, только усугубляет ожог», — пояснила специалист.

Мирзоева пояснила, что облегчение при использовании кисломолочных продуктов носит мнимый характер. Средства снимают болевые ощущения только благодаря своей низкой температуре. Для лечения ожогов стоит использовать средства с Декспантенолом в составе.