Смешение гриппа и COVID-19 назвали опасным для жизни

Вирусная инфекция, в том числе сезонный грипп, вкупе с COVID-19 может привести к росту смертельных случаев. Одно заболевание только усилит другое. Исключить нежелательную ситуацию поможет вакцинация от гриппа.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров предупредил в беседе с Ura.ru, что смешение инфекций в организме человека не приведет ни к чему хорошему.

«Одно будет усиливать другое, резко утяжелит течение болезни и, соответственно, повысит летальность», — подчеркнул он.

Никифоров объяснил, что по этой причине в России вместе с вакцинацией от коронавируса активно стартует кампания против гриппа.

«Она нужна, чтобы исключить эту нежелательную ситуацию комбинации двух вирусов одновременно», — подчеркнул главный инфекционист ФМБА.

Официальных данных о последствиях одновременного заражения сезонным гриппом и COVID-19 в России пока нет. В прошлом году в стране «гриппа практически не было» благодаря достаточно хорошо прошедшей прививочной кампании.

«На всю Россию около пяти тысяч случаев», — заметил Никифоров.

В 2021 году медики планируют привить от гриппа более половины жителей РФ. Особое внимание будут уделять группам риска.