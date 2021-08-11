Смертоносность нового «йота»-штамма помешает ему выжить — инфекционист
Новый штамм коронавируса «йота», выявленный в Нью-Йорке, является более летальным, но от этого он сам не проживет долго, потому что вирусу невыгодно убивать человека. Об этом врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил РИА «Новости».
Нью-йоркский «йота»-штамм, как сообщалось ранее, повышает риск смерти от ковида на 62–82%. Новая мутация особенно опасна для пожилых людей в возрасте от 64 лет.
Однако такие мутации с более высокой летальностью, как правило, не вытесняют остальные штаммы. Поскольку вирус не может существовать во внешней среде, ему невыгодно убивать человека. И поэтому такие штаммы, как «йота», не выживают, а остаются мутации, которые являются более заразными и легче передаются, отметил инфекционист.
Но новый штамм еще необходимо изучить, чтобы понять, какой заразностью он обладает. И тогда можно будет определить, способен ли он вытеснить «дельту», сказал Тимаков. Он добавил, что коронавирус в любом случае продолжит мутировать.
В России за минувшие сутки выявили еще 21 571 случай заражения коронавирусом.