Смертность в России снизилась

Более 3% — на такую долю снизилась общая смертность в России по данным Минздрава за восемь месяцев 2019 года. Специалисты сравнивали показатель с таким же периодом прошлого года.

Ведомство ссылалось на данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано на 34 тысячи меньше смертей, чем за тот же период 2018-го. Тогда скончались на 3,1% больше граждан, сообщил «Интерфакс».

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По информации Минздрава, смертность от туберкулеза снизилась на 13,6%, от пневмонии почти на 8%, ДТП на 9%, а от внешних причин — на 4,7%. Кроме того, с января по август 2019 года снизилась младенческая смертность — на 800 детей в возрасте до года. Показатель смертности от туберкулеза составил 5,1% на 100 тысяч человек и достиг национального минимума. В советский период это число достигало 7,7%.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2018 год в России на 39% уменьшилась доля смертей среди мужчин и на 36% среди женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.