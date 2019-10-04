Смертность в России снизилась
Ведомство ссылалось на данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано на 34 тысячи меньше смертей, чем за тот же период 2018-го. Тогда скончались на 3,1% больше граждан, сообщил «Интерфакс».
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По информации Минздрава, смертность от туберкулеза снизилась на 13,6%, от пневмонии почти на 8%, ДТП на 9%, а от внешних причин — на 4,7%. Кроме того, с января по август 2019 года снизилась младенческая смертность — на 800 детей в возрасте до года. Показатель смертности от туберкулеза составил 5,1% на 100 тысяч человек и достиг национального минимума. В советский период это число достигало 7,7%.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2018 год в России на 39% уменьшилась доля смертей среди мужчин и на 36% среди женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.