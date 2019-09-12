Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась на 12%

В первые шесть месяцев 2019 года в Московской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель за такой же период прошлого года был больше на 12%.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье составила менее 480 случаев на 100 тысяч человек. Эти данные рассчитал Росстат за первое полугодие 2019 года.

Мухтасарова отметила, что в прошлом году этот показатель равнялся 550 случаям.

«На данный момент в структуре смертности населения заболевания данной группы являются основными. Я призываю жителей региона заботиться о здоровье, регулярно проходить обследования и диспансеризацию, а также вести здоровый образ жизни», — добавила министр.

Сейчас в Московской области наладили в систему маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в регионе работают 18 первичных сосудистых отделений и 12 региональных сосудистых центров. На следующий год запланировано открытие еще двух — в Одинцове и Орехово-Зуеве.