Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от раковых заболеваний. Также она рассказала, что в России выросло число онкологических препаратов, которые были в дефиците.

«Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат», — цитирует РИА «Новости» сообщение вице-премьера РФ Голиковой на открытии нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина.

Голикова рассказала — за три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических лекарств увеличилось более чем в три раза — с 680 тысяч упаковок в месяц до 2,4 миллиона. Она добавила, что за ноябрь 2020 — январь 2021 года в оборот ввели более девяти миллионов пачек.

Вице-премьер также напомнила, что препараты, которые не производятся в России, завозятся из-за рубежа.

«Уже поступил „Мелфалан“. „Прокарбазин“ поступит в феврале. Также была перерегистрована цена на четыре онкопрепарата, в том числе „Азатиоприн“, „Винкристин“ и „Этопозид“. Их импорт удалось нарастить более чем на 30%. Эта работа будет предметно продолжена», — отчиталась вице-премьер.