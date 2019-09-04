Смертность от отравления алкоголем выросла в России

С января по июль 2019 года на территории России из-за отравления алкоголем погибли более 4,2 тысячи человек. Эта цифра на 17,2% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики, специалисты наблюдали увеличение смертности в разных областях государства. Например, в Республике Татарстан за год значение выросло в 12 раз, а в Туве зафиксировали рост в три раза.

В процентном соотношении больше всего смертность от спиртного подскочила в Пензенской области. Там в 2019 году умерли на 40,3% больше, чем за прошлый аналогичный период. В Москве скончался 71 человек, что больше прошлогодних показателей на 10,9%.

Но в некоторых областях эксперты заметили сокращение числа погибших. В Костромской области подобных случаев стало меньше на 92,5%, а в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 66,7%. Специалисты отметили, что чаще всего в группе риска находятся молодые люди от 15 до 19 лет.